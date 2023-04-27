Нападающий Шахтера сообщил о помолвке с любимой: романтическое видео
Источник:инстаграмм Даниила Сикана
Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан официально больше не холостяк. Футболист объявил о помолвке со своей девушкой Татьяной.
Пара объявила о помолвке 26 апреля из-за своих страниц в инстаграмме. Новая семья была официально построена еще 18 апреля, но сообщили об этом с некоторым опозданием, чтобы насладиться двумя радостными моментами.
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Семейный "БУМ" среди украинских футболистов
Люблю тебя. 18.04.23,
– написала любимая Сикана.
Впоследствии любимая футболиста Шахтера выложила романтическое видео из помолвки. Пара вместе невероятно счастлива, что видно в красивом ролике.
Сикан обручился со своей девушкой: смотрите видео
Это уже вторая свадьба в украинской футбольной семье за короткое время. 21 апреля львовский клуб Рух объявил о женитьбе левого вингера команды Юрия Климчука.
Что известно о карьере Даниила Сикана
- Воспитанник львовского футбола, зимой 2019-го перебравшийся в Шахтер-2.
- Не раз был в аренде в Мариуполе.
- Между арендами впервые присоединился к главной команде "горняков" 1 июля 2020 года.
- В конце июня 2021-го вернулся из Мариуполя, но через некоторое время снова отправился в аренду. В этот раз за границу в немецкую Ганзу.
- 30 июня 2022 вернулся в донецкую команду и больше не покидал Шахтер.
- В сезоне-2022/2023 Сикан провел в футболке "горняков" 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
- Всего за донецкую команду отыграл уже 50 поединков – 10 мячей и 3 результативных передачи.
- Данило имеет контракт с украинским грандом до 30 июня 2024 года.