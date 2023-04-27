Нападающий Шахтера сообщил о помолвке с любимой: романтическое видео

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан официально больше не холостяк. Футболист объявил о помолвке со своей девушкой Татьяной.

Пара объявила о помолвке 26 апреля из-за своих страниц в инстаграмме. Новая семья была официально построена еще 18 апреля, но сообщили об этом с некоторым опозданием, чтобы насладиться двумя радостными моментами.

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Семейный "БУМ" среди украинских футболистов

Люблю тебя. 18.04.23,

– написала любимая Сикана.

Впоследствии любимая футболиста Шахтера выложила романтическое видео из помолвки. Пара вместе невероятно счастлива, что видно в красивом ролике.

Сикан обручился со своей девушкой: смотрите видео

Это уже вторая свадьба в украинской футбольной семье за короткое время. 21 апреля львовский клуб Рух объявил о женитьбе левого вингера команды Юрия Климчука.

Что известно о карьере Даниила Сикана