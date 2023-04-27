Пара оголосила про заручини 26 квітня через свої сторінки в інстаграмі. Нова сім'я була офіційно збудована ще 18 квітня, але повідомили про це із деяким запізненням, аби насолодитись у двох радісним моментом.
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Сімейний "БУМ" серед українських футболістів
Кохаю тебе. 18.04.23,
– написала кохана Сікана.
Згодом кохана футболіста Шахтаря виклала романтичне відео із заручин. Пара разом неймовірно щаслива, що видно у красивому ролику.
Сікан заручився зі своєю дівчиною: дивіться відео
Це вже друге весілля в українській футбольній родині за короткий час. 21 квітня львівський клуб Рух оголосив про одруження лівого вінгера команди Юрія Климчука.
Що відомо про кар'єру Данила Сікана
- Вихованець львівського футболу, який взимку 2019-го перебрався у Шахтар-2.
- Не одного разу був в оренді у Маріуполі.
- Поміж орендами вперше приєднався до головної команди "гірників" 1 липня 2020 року.
- Наприкінці червня 2021-го повернувся із Маріуполя, але через певний час знову відправився в оренду. Цього разу за кордон у німецьку Ганзу.
- 30 червня 2022 року повернувся у донецьку команду та більше не покидав Шахтар.
- У сезоні-2022/2023 Сікан провів у футболці "гірників" 28 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти.
- Загалом за донецьку команду відіграв вже 50 поєдинків – 10 м'ячів та 3 результативні передачі.
- Данило має контракт із українським грандом до 30 червня 2024 року.