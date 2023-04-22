Женой футболиста стала девушка Ася. Пара гармонично дополняет друг друга. О женитьбе своего левого вингера Рух сообщил 21 апреля.
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Минус один завидный холостяк
Желаем паре счастливой жизни, взаимопонимания и страстной любви! Ну и конечно желанной победы!,
– поздравил с женитьбой Рух.
Это дополнительная мотивация забить для Юрия Климчука перед матчем против одного из лидеров УПЛ Днепра-1, который состоится 24 апреля. Львовскому клубу "кровь из носа" нужно побеждать, ведь команда находится в кризисной ситуации.
Рух с 19 очками идет на предпоследнем 13 месте. Столько же баллов у харьковского Металлиста, занимающего 12-ю строчку. Ниже Руха только ФК Львов.
Юрий Климчук официально больше не холостяк / Фото футболиста
Что известно о Юрии Климчуке
- 25-летний футболист, выступающий на позиции левого вингера. Выступал за Сталь-2 и главную команду из Каменского.
- В Рух перешел в феврале 2019 года и стал лидером команды. В Украине его называют "украинским Джеком Грилишем" из-за схожести во внешности и на футбольном поле.
- В текущем сезоне провел уже 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
- У него есть действующий контракт с львовским клубом до конца июня 2023 года.