Футболист сборной Украины забил "сухой лист" перед матчем со Швецией: видео
29 июня 2021 , 21:29Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Зубкова
Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Александр Зубков отличился феноменальным ударом на тренировке национальной команды. Момент произошел во время вечерних занятий накануне встречи плей-офф Евро-2020 против команды Швеции.
На видео видно, как ему удалось забить гол с обратной стороны ворот. Зубков смог придать мячу кручение, благодаря которому круглый снаряд эффектно залетел в рамку. Этот удар называется "сухой лист".
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Видео гола Зубкова
Следующий матч сборной Украины
- Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.
- Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила именно сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.
- Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.