На відео, яке видно, як йому вдалося забити гол зі зворотного боку воріт. Зубков зміг надати м'ячу кручення, завдяки якому круглий снаряд ефектно залетів у рамку. Цей удар називається "сухий лист".

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Відео голу Зубкова

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