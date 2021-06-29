На видео видно, как ему удалось забить гол с обратной стороны ворот. Зубков смог придать мячу кручение, благодаря которому круглый снаряд эффектно залетел в рамку. Этот удар называется "сухой лист".

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Видео гола Зубкова

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