Футболист сборной Украины Соболь второй раз подряд стал чемпионом Бельгии

Брюгге за тур до финиша выиграл чемпионат Бельгии 2020/21. В ключевом поединке была зафиксирована ничья против Андерлехта (3:3). Украинец Эдуард Соболь получает трофей вместе с командой.

Андерлехт – Брюгге 3:3

Голы: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57

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Поединок завершился со счетом 3:3, причем Андерлехту удалось сравнять счет лишь на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Ничьей хватило Брюгге, чтобы завоевать чемпионский титул, так как команда стала недосягаемой для Генка, который идет вторым.

Соболь вышел в стартовом составе Брюгге на позиции левого полузащитника и отыграл полный матч. Другой украинец Михайличенко также вышел на поле в стартовом составе Андерлехта, но был заменен на Поля Мукаиру на 86-й минуте встречи.

Для Брюгге это чемпионство стало четвертым за шесть предыдущих лет и 17 в истории клуба. Больше титулов лишь у того же Андерлехта – 34.