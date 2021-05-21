Андерлехт – Брюгге 3:3

Голи: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57

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Поєдинок завершився з рахунком 3:3, причому Андерлехту вдалося зрівняти рахунок лише на четвертій доданій до другого тайму хвилині. Нічиєї вистачило Брюгге, щоб завоювати чемпіонський титул, так як команда стала недосяжною для Генка, який йде другим.

Соболь вийшов у стартовому складі Брюгге на позиції лівого півзахисника і відіграв повний матч. Інший українець Михайліченко також вийшов на поле у стартовому складі Андерлехта, але був замінений на Поля Мукаіру на 86-й хвилині зустрічі.

Для Брюгге це чемпіонство стало четвертим за шість попередніх років і 17 в історії клубу. Більше титулів лише в того ж Андерлехта – 34.