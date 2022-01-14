Футболист сборной Украины признался, что ему предлагали испанское гражданство

Правый защитник хихонского Спортинга Богдан Милованов признался, что мечтает получить вызов в сборную Украины и отказался от испанского гражданства.

Недавно Милованов напомнил о себе, забив гол в матче 1/16 финала Кубка Испании против Вильярреала (2:1).

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"Я в сборной? Пока контакта не было. Надеюсь, когда-нибудь этот момент настанет, ведь для меня мечта сыграть за сборную своей страны.

Хочу сказать, что отказался от испанского гражданства на случай, если мне позвонит по телефону главный тренер сборной. Честно говорю, что я не знаю Петракова, но все мне о нем говорят очень хорошее", – сказал Богдан Милованов.

Что известно о Милованове

В этом сезоне Милованов отыграл за Спортинг 18 поединков во всех турнирах, забив 2 гола. В Испанию он перебрался в пятилетнем возрасте, сам родом из Луганска. Занимался в академиях Атлетико и Хетафе. На взрослом уровне выступал за Гранаду, Сан-Себастьян, а в 2018 году перешел в клуб из Хихона.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 600 тысяч евро. На его счету 1 гол в 7 играх за сборную Украины U-21.