Футболист сборной Украины не верит, что поедет на Евро-2020
Украинский футболист Иван Петряк поделился мнением относительно перспектив сборной Украины. Футболист венгерского "Фехервара" заявил, что понимает, почему не получает вызов в национальную команду.
26-летний Петряк в беседе с журналистом каналов "Футбол 1,2,3" Игорем Бурбасом рассказал, что адекватно относится к своим шансам. Иван понимает, что он входит в обойму сборной, однако не является важным игроком.
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"Я настроен не пессимистично, а адекватно, что тут скрывать. Я был в обойме, но последним патроном. Мною никогда не стреляли. Я реалист. Бывает, люди 14 раз попали по мячу и сразу: "Я хочу играть в сборной, жду вызова". Есть же такие интервью", – заявил Петряк.
Петряк проигрывает конкуренцию
Футболист заявил, что проигрывает конкуренцию Андрею Ярмоленко, Евгению Коноплянке и Марлосу, которые выступают на его позиции.
Я там был уже много раз и понимаю: ну куда мне там ехать? Я адекватно слабее Коноплянки, Ярмоленко, Марлоса. Все просто. Я когда в сборную приезжаю, я всем доволен, долго не виделся с ребятами. Но игры нет, это самое главное,
– отметил Иван.
Он также рассказал, что понимает, почему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко активно не общается с ним.
"Где он, а где я? Думаю, он может общаться с Малиновским, Ярмоленко. Зачем со мной общаться и о чем? Он все правильно делает, что мне не звонит. Что он мне скажет? Я спокойно поливаю себе свою грядочку и меня никто не трогает", – резюмировал Петряк.
Статистика Петряка
- Иван Петряк дебютировал за сборную Украины 24 марта 2016 года. Всего он 5 раз выходил на поле в футболке национальной команды.
- Предыдущую игру за сборную Украины Петряк провел еще 10 октября 2018 года, когда "сине-желтые" в товарищеской игре сошлись с Италией.
- Иван не провел ни одного полного матча за сборную Украины.
- В 2019 году Петряк со скандалом перешел в "Фехервар". Сезоном ранее Иван выступал за принципиального соперника "Фехервара" – "Ференцварош".
- "Фехервару" удалось выкупить контракт Ивана у "Шахтера" за 1,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).
- В этом сезоне Иван провел за новый клуб 45 матчей: забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.