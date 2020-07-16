Украинский футболист Иван Петряк поделился мнением относительно перспектив сборной Украины. Футболист венгерского "Фехервара" заявил, что понимает, почему не получает вызов в национальную команду.

26-летний Петряк в беседе с журналистом каналов "Футбол 1,2,3" Игорем Бурбасом рассказал, что адекватно относится к своим шансам. Иван понимает, что он входит в обойму сборной, однако не является важным игроком.

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"Я настроен не пессимистично, а адекватно, что тут скрывать. Я был в обойме, но последним патроном. Мною никогда не стреляли. Я реалист. Бывает, люди 14 раз попали по мячу и сразу: "Я хочу играть в сборной, жду вызова". Есть же такие интервью", – заявил Петряк.

Петряк проигрывает конкуренцию

Футболист заявил, что проигрывает конкуренцию Андрею Ярмоленко, Евгению Коноплянке и Марлосу, которые выступают на его позиции.

Я там был уже много раз и понимаю: ну куда мне там ехать? Я адекватно слабее Коноплянки, Ярмоленко, Марлоса. Все просто. Я когда в сборную приезжаю, я всем доволен, долго не виделся с ребятами. Но игры нет, это самое главное,

– отметил Иван.

Он также рассказал, что понимает, почему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко активно не общается с ним.

"Где он, а где я? Думаю, он может общаться с Малиновским, Ярмоленко. Зачем со мной общаться и о чем? Он все правильно делает, что мне не звонит. Что он мне скажет? Я спокойно поливаю себе свою грядочку и меня никто не трогает", – резюмировал Петряк.

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