Український футболіст Іван Петряк поділився думкою щодо перспектив у збірній України. Футболіст угорського "Фехервара" заявив, що розуміє, чому не отримує виклик у національну команду.

26-річний Петряк у розмові з журналістом каналів "Футбол 1,2,3" Ігорем Бурбасом розповів, що адекватно ставиться до своїх шансів. Іван розуміє, що він входить в обойму збірної, однак не є важливим гравцем.

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"Я налаштований не песимістично, а адекватно, що тут приховувати. Я був в обоймі, але останнім патроном. Мною ніколи не стріляли. Я реаліст. Буває, люди 14 раз потрапили по м'ячу і відразу: "Я хочу грати в збірній, чекаю виклику". Є ж такі інтерв'ю", – заявив Петряк.

Петряк програє конкуренцію

Футболіст заявив, що програє конкуренцію Андрію Ярмоленку, Євгену Коноплянці та Марлосу, які виступають на його позиції.

Я там був вже багато раз і розумію: ну куди мені там їхати? Я адекватно слабкіше Коноплянки, Ярмоленка, Марлоса. Все просто. Я коли в збірну приїжджаю, я всім задоволений, довго не бачився з хлопцями. Але гри немає, це найголовніше,

– зазначив Іван.

Він також розповів, що розуміє, чому головний тренер збірної України Андрій Шевченко активно не спілкується з ним.

"Де він, а де я? Думаю, він може спілкуватися з Маліновським, Ярмоленком. Навіщо зі мною спілкуватися і про що? Він все правильно робить, що мені не дзвонить. Що він мені скаже? Я спокійно поливаю собі свою грядочку, і мене ніхто не чіпає", – резюмував Петряк.

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