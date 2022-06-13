Футболист сборной Украины не исключает своего возвращения в УПЛ

В сентябре 2021 года Игорь Харатин сменил венгерский Ференцварош на польскую Легию. Однако этот переход сложно назвать удачным для украинского.

Харатин: Хотелось бы больше игровой практики

Опорный полузащитник остался недоволен своей игровой практикой в ​​ушедшем сезоне. Игорь Харатин не раскрывает своих будущих планов.

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"Хотелось бы больше игровой практики, чтобы все время был в строю, но, к сожалению, получал мало игрового времени. В первую очередь, где-то я виноват. Есть другие факторы, но не хочу опираться на них", – рассказал футболист.

Не исключено, что украинский легионер покинет польский клуб. Легия может продать Харатина, который тоже не прочь пойти в новую команду ради большей игровой практики.

В сезоне 2021/2022 Харатин провел 26 поединков, в которых забил 2 гола и сделал столько же ассистов. Его соглашение с Легией рассчитано до конца июня 2024 года.

Футболист сборной Украины будет рассматривать все варианты продолжения карьеры и не отрицает свое возвращение в УПЛ.

Пока ничего не хочу говорить, не буду комментировать. Посмотрим, как будет. Я рассматриваю все варианты,

– ответил Харатин.

Футбольная карьера Игоря Харатина