Футболист сборной Украины может перебраться в Москву и взять российское гражданство
Источник:РБ Спорт
Защитник молодежной сборной Украины и донецкого Шахтера Марк Мампасси может получить российское гражданство. Футболистом интересуются сразу три клуба из России.
По информации источника, в услугах 18-летнего украинца заинтересован московский Локомотив. "Железнодорожники" могут предложить за игрока до четырех миллионов евро при рыночной стоимости 200 тысяч. При этом клуб хочет, чтобы игрок взял российское гражданство с возможностью выступлений за сборную России.
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Позже портал Sport24.ru добавил, что Мампасси также входит в круг интересов московского Динамо и Зенита, однако подтверждения этой информации от донецкого клуба нет.
Мать Марка Маспасси Владлена прокомментировала возможность перехода сына в российский клуб, а также его возможную смену гражданства:
Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Надеюсь, что все получится. Будет ли это Локомотив? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет лишь о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.
"Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыто, а завтра будет открыто. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в Мариуполе, сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из Мариуполя не берут. Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра, если мы еще даже не перешли. Но, в общем, все возможно", – сказала Владлена.
Что известно про Марка Маспасси
- Марк Мампасси свою карьеру начал в 2010 году в Академии Шахтера. До 2020 года выступал за молодежную команду "оранжево-черных". В середине февраля 2021 года отправился в полугодовую аренду в Мариуполь.
- В 2019 году был вызван в юниорскую сборную Украины (U-17), за которую провел 12 матчей, забив 2 гола. В юношеской национальной команде (U-19) выступает с 2021 года. В желто-синей футболке принял участие в трех поединках.