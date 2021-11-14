Футболист сборной Украины может перебраться в Москву и взять российское гражданство

Защитник молодежной сборной Украины и донецкого Шахтера Марк Мампасси может получить российское гражданство. Футболистом интересуются сразу три клуба из России.

По информации источника, в услугах 18-летнего украинца заинтересован московский Локомотив. "Железнодорожники" могут предложить за игрока до четырех миллионов евро при рыночной стоимости 200 тысяч. При этом клуб хочет, чтобы игрок взял российское гражданство с возможностью выступлений за сборную России.

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Позже портал Sport24.ru добавил, что Мампасси также входит в круг интересов московского Динамо и Зенита, однако подтверждения этой информации от донецкого клуба нет.

Мать Марка Маспасси Владлена прокомментировала возможность перехода сына в российский клуб, а также его возможную смену гражданства:

Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Надеюсь, что все получится. Будет ли это Локомотив? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет лишь о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

"Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыто, а завтра будет открыто. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в Мариуполе, сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из Мариуполя не берут. Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра, если мы еще даже не перешли. Но, в общем, все возможно", – сказала Владлена.

Что известно про Марка Маспасси