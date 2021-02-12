Футболист сборной Украины Михайличенко ассистом помог команде победить в Кубке Бельгии: видео
В Бельгии состоялись матчи 1/8 финала Кубка страны. В одном из поединков Андерлехт на выезде сокрушил лидера второго дивизиона Сент-Жиллуаз – 0:5.
Источник:24 канал
Сент-Жиллуаз – Андерлехт 0:5
Голы: Нмеча, 18, 57, Мукаиру, 61, Диаби, 71 (пен.), 81
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В стартовом составе Андерлехта вышел украинский защитник Богдан Михайличенко, который отыграл все 90 минут и отметился голевым пасом.
В целом игра для гостей сложилась проще некуда, о чем свидетельствует итоговый счет 5:0.
Это третье результативное действие Михайличенко за бельгийский клуб: 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах.
Видео ассиста Михайличенко
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