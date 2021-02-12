В Бельгии состоялись матчи 1/8 финала Кубка страны. В одном из поединков Андерлехт на выезде сокрушил лидера второго дивизиона Сент-Жиллуаз – 0:5.

Сент-Жиллуаз – Андерлехт 0:5

Голы: Нмеча, 18, 57, Мукаиру, 61, Диаби, 71 (пен.), 81

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В стартовом составе Андерлехта вышел украинский защитник Богдан Михайличенко, который отыграл все 90 минут и отметился голевым пасом.

В целом игра для гостей сложилась проще некуда, о чем свидетельствует итоговый счет 5:0.

Это третье результативное действие Михайличенко за бельгийский клуб: 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах.

Видео ассиста Михайличенко