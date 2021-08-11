Венгерский клуб приобрел футболиста сборной Украины
Источник:пресс-служба Фехервара
Футболист сборной Украины Евгений Макаренко официально сменил клубную прописку. Бывший игрок Динамо продолжит карьеру в Венгрии.
Новый клуб Макаренко
Макаренко подписал контракт с венгерским Фехерваром. Евгений перешел в Фехервар из бельгийского Андерлехта.
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По данным портала Transfermarkt, Фехервар заплатил Андерлехту 200 тысяч евро. Украинец подписал контракт на 2 года.
Информацию о сделке подтвердил агент Макаренко – Вадим Шаблий.
В новой команде Евгений выбрал себе 8 игровой номер. Макаренко будет выступать за Фехервар вместе с украинцем Иваном Петряком.
Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя и за то, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе. Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистам – Ивану Петряк, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир,
– сказал Макаренко.
Предыдущий сезон Макаренко провел в аренде в бельгийском Кортрейке. За сборную Украины Евгений сыграл 14 матчей. Выходил на поле в матчах Евро-2020.