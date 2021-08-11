Новий клуб Макаренка
Макаренко підписав контракт з угорським Фехерваром. Євген перейшов у Фехервар з бельгійського Андерлехта.
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За даними порталу Transfermarkt, Фехервар заплатив Андерлехту 200 тисяч євро. Українець підписав контракт на 2 роки.
Інформацію про угоду підтвердив агент Макаренка – Вадим Шаблій.
У новій команді Євген обрав собі 8 ігровий номер. Макаренко виступатиме за Фехервар разом з українцем Іваном Петряком.
Хотів би подякувати керівництву за можливість проявити себе і за те, що на мене розраховують у такому амбітному клубі. Я добре обізнаний про чемпіонат Угорщини завдяки тутешнім українським футболістами – Івану Петряк, Ігорю Харатіну та Олександру Зубкову. Цікавий, але непростий турнір,
– сказав Макаренко.