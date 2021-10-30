Футболист сборной Украины Бутко вызвал гомофобный скандал
Источник:24 канал
Австралиец Джошуа Кавалло стал первым открытым геем в современном футболе. Он получил слова поддержки как от многих клубов, так и от футболистов. Но нашлись и те, кто проявил свою гомофобию. В их числе и Богдан Бутко.
Все началось с поста в инстаграме спортивного издания Tribuna.com. Там опубликовали фотографии самого Кавалло и его слова о том, что он гей.
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В комментарии под этим постом футболист Богдан Бутко опубликовал три смайла "фейспалм". Когда у него спросили, что он имел в виду, он начал писать гомофобные комментарии. Одному из комментаторов Бутко посоветовал съездить в Кавалло, где тот его "оприходует", а также "порадовался", что у него "хотя бы дно не пробито".
А когда ему написали, что за такие гомофобные высказывания должно быть стыдно, Бутко заявил, что стыдно должно быть другим футболистам, выступающим с Кавалло.
"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, поскольку я его не знаю лично", – написал Бутко.
Стоит отметить, что гомофобные заявления футболиста получили большое количество лайков и одобрительных отзывов от других пользователей.
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Аргументы других участников дискуссии, что такие высказывания – это гомофобия, не имели никакого влияния.
"Я не удивлен, что 50% геев еще, скорее всего, и педофилы", – убежден Бутко.
Після цього він опублікував сторіс в інстаграм, де ще раз висловив свою гомофобську позицію.
Правда, впоследствии в комментарии изданию FanDay на вопрос о том, пожал ли бы он лично руку футболисту-гею, Бутко уже не был таким категоричным.
"Если бы он был хорошим человеком, и я его знал лично, возможно бы и пожал. Но мне было бы неприятно общаться с ним. Как ни крути, я геев не воспринимаю", – заявил Бутко.
- Богдану Бутко 30 лет. Он воспитанник донецкого Шахтера. Его контракт с клубом продолжался с 2008 по 2021 год. Однако за это время за Шахтер сыграл всего 45 матчей. Большинство времени провел в арендах – Волынь и Ильичевец в Украине, российский Амкар (перешел туда в начале 2015 года, когда уже шла война на Донбассе), польский Лех и турецкий Эрзурумспор.
- Выступал за сборную Украины – 33 матча с 2011 до 2019 годов.
- С лета 2021 находится без клуба в статусе свободного агента.