Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бегства из страны на шасси самолета: видео

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари забрался в отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США. Спортсмен погиб при попытке покинуть страну.

Однако попытка вышла неудачной: части его тела позже были найдены в отсеке.

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Кто такой Заки Анвари? Заки Анвари играл в местном футболе, а также имел опыт выступлений за национальную молодежную команду страны. Афганскому футболисту было 17 лет.

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15 августа "Талибан" захватил Кабул. Люди в стране были испуганы, ведь боевики известны особенно жестокими наказаниями.

Талибы утверждали, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.

Боевики 18 августа открыли огонь по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. Погибли по меньшей мере 2 человека.

В МИД ОАЭ заявили, что президент Ашраф Гани находится у них. В министерстве обороны Афганистана заявили, что будут требовать ареста экс-лидера за побег.

Что происходило в аэропорту Кабула ранее

Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну, поэтому продолжается эвакуация. Поскольку регулярные авиарейсы отменили, местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Люди рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.

В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.

Видео побега