"Украинский Грилиш": лидер Руха покинул список футбольных холостяков – романтическое фото

На одного футбольного холостяка стало меньше. Львовский Рух официально объявил о женитьбе левого вингера Юрия Климчука.

Женой футболиста стала девушка Ася. Пара гармонично дополняет друг друга. О женитьбе своего левого вингера Рух сообщил 21 апреля.

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Минус один завидный холостяк

Желаем паре счастливой жизни, взаимопонимания и страстной любви! Ну и конечно желанной победы!,

– поздравил с женитьбой Рух.

Это дополнительная мотивация забить для Юрия Климчука перед матчем против одного из лидеров УПЛ Днепра-1, который состоится 24 апреля. Львовскому клубу "кровь из носа" нужно побеждать, ведь команда находится в кризисной ситуации.

Рух с 19 очками идет на предпоследнем 13 месте. Столько же баллов у харьковского Металлиста, занимающего 12-ю строчку. Ниже Руха только ФК Львов.



Юрий Климчук официально больше не холостяк / Фото футболиста

Что известно о Юрии Климчуке