17-летний футболист Люк Беннетт погиб в результате удара током
Футболист академии английского клуба Файлд Люк Беннетт погиб после удара током. Ему было 17 лет.
Источник:сайт Файлда
О смерти юного игрока, который занимался в академии Файлд, сообщается на официальном сайте клуба.
К теме Умер легенда львовских Карпат Роман Покора
По сообщению Independent, Люк Беннетт погиб в субботу, 6 марта. Его смерть расследует полиция.
По предварительным данным, он коснулся металлической палкой к кабелям электросети, пытаясь достать мяч. Рядом с ним в то время было еще двое парней, однако они не пострадали.
Полиция, медики и пожарные, прибывшие на место катастрофы, зафиксировали только смерть парня.
Поделиться новостью