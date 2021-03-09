Футболист академии английского клуба Файлд Люк Беннетт погиб после удара током. Ему было 17 лет.

О смерти юного игрока, который занимался в академии Файлд, сообщается на официальном сайте клуба.

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По сообщению Independent, Люк Беннетт погиб в субботу, 6 марта. Его смерть расследует полиция.

По предварительным данным, он коснулся металлической палкой к кабелям электросети, пытаясь достать мяч. Рядом с ним в то время было еще двое парней, однако они не пострадали.

Полиция, медики и пожарные, прибывшие на место катастрофы, зафиксировали только смерть парня.