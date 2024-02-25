На зависть звездам ММА: футболист нокаутировал соперника ударом бисеклетой - жуткое видео

Неприятный момент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Уругвая. Вместо мяча футболист Ла Луиса Брайан Кордара нечаянно попал в голову Хоакина Фернандеса.

Инцидент с нокаутом произошел на 67-й минуте матча 1/8 финала Кубка Уругвая. После навеса с фланга игрок Ла Луиса Брайан Кордара попытался выполнить удар бисеклетой. Однако что-то пошло не по плану.

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Это футбол или ММА

Вместо мяча нога Кордара попала в голову футболиста Данубио Хоакина Фернандеса. Удар был такой силы, что пострадавший долго не мог прийти в себя.

В результате инцидента 21-летний центральный полузащитник несколько минут пролежал на газоне. Впоследствии он сумел пересилить боль и продолжить матч. Однако после финального свистка Хоакин Фернандес покидал поле со слезами на глазах.

Видео нокаута во время матча Кубка Уругвая

Отметим, что виновник нокаута получил от арбитра желтую карточку. Матч завершился победой Данубио со счетом 1:0. Победный гол был забит на 89-й минуте поединка.