"Не дошел километр до стадиона": экс-футболист Ингульца рассказал, как оказался на фронте

Украинский футболист Николай Стеценко почти год защищает Родину от российского нашествия. Бывший полузащитник сообщил, при каких обстоятельствах оказался в рядах ВСУ.

Николай Стеценко играл за ряд украинских клубов и планировал продолжить карьеру в одесской Реал-Фарме. Однако по дороге к стадиону, где должен был подписать контракт, встретил представителей ТЦК.

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Стеценко: Военком сказал купить 4 пикапа и тогда меня отпустят

В интервью Украинскому футболу Стеценко рассказал, как все произошло.

Ко мне просто на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали,

– рассказал Стеценко.

В своем рассказе Стеценко отметил, что в ТЦК его могли отпустить, но поставили нереальное условие.

"Представители Реал Фармы хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие. Он сказал купить 4 пикапа и тогда меня отпустят. Они стоят более 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с Чайкой, но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я оказался на службе", – сказал Стеценко.

Николай Стеценко сначала пробыл в "учебке" пять недель, а затем получил назначение в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Впоследствии футболист-военный перевелся в 406-ю бригаду. Сейчас Николай воюет на Запорожском направлении.

Что известно о Николае Стеценко