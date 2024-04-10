Микола Стеценко грав за низку українських клубів та планував продовжити кар'єру в одеській Реал-Фармі. Однак по дорозі до стадіону, де мав підписати контракт, зустрів представників ТЦК.

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Стеценко: Воєнком сказав купити 4 пікапи і тоді мене відпустять

В інтерв'ю Українському футболу Стеценко розповів, як все відбулося.

До мене просто на вулиці підійшли представники ТЦК і культурно попросили проїхати з ними до військкомату, а звідти мене вже не випустили. Я пройшов медкомісію і за два дні мене відправили в учебку. Я не дійшов кілометр до стадіону, коли мене забрали,

– розповів Стеценко.

У своїй розповіді Стеценко зазначив, що в ТЦК його могли відпустити, але поставили нереальну умову.

"Представники Реал Фарми хотіли мені допомогти і переконати ТЦК, що я принесу більше користі, граючи у футбол, тим паче я навіть не служив. Але воєнком Малиновського РТЦК В’ячеслав Кушнеров, якого потім спіймали на хабарях і через місяць звільнили, поставив фантастичну умову. Він сказав купити 4 пікапи і тоді мене відпустять. Вони коштують понад 20 тисяч доларів. Така сума була непідйомною для мене і клубу. У мене був на руках контракт із Чайкою, але це теж не допомогло, броні в клубу немає. Ось так я опинився на службі", – сказав Стеценко.

Микола Стеценко спочатку пробув в "учебці" п’ять тижнів, а потім отримав призначення в 36-ту окрему бригаду морської піхоти. Згодом футболіст-військовий перевівся в 406-ту бригаду. Наразі Микола воює на Запорізькому напрямку.

Що відомо про Миколу Стеценка