"Речь не идет о мире": известный футболист получил приговор за разжигание национальной вражды

В октябре 2023 боевики из группировки ХАМАС атаковали Израиль, после чего началась война на Ближнем Востоке. В первые дни вооруженного конфликта известные люди выступили с публичными заявлениями, где озвучивали свою позицию по поводу трагических событий, исключением не стали и спортсмены.

Одним из занявших очень радикальную позицию стал защитник французской Ниццы Юсеф Аталь. Он распространил видео, в котором содержался призыв устроить "черный день для евреев".

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Из-за общественной огласки и позиции клуба футболист удалил пост, но Ницца все равно бессрочно отстранила алжирца от работы с командой. За 3 месяца Аталь так и не сыграл ни одного матча.

Тогда же футболист был арестован во Франции за обвинение в "разжигании расовой ненависти на почве религии". Затем его выпустили под залог в 80 тысяч евро и назначили слушания по делу на декабрь. Сам Аталь отрицал все обвинения и уверял судью в том, что он не посмотрел полностью распространенное видео и хотел сделать послание мира.

В начале 2024 года суд вынес окончательное решение – 8 месяцев лишения свободы условно для футболиста и штраф в размере 45 тысяч евро. Также алжирец должен оплатить публикацию деталей вынесенного приговора в двух газетах – региональной "Nice-Matin" и общенациональной "Le Monde".

Распространение видео означает разделять его содержимое и придавать ему популярность. В этих 35 секундах речь не идет о мире ни в коем случае,

– заявила прокурор в зале суда.

Отметим, что, несмотря на отстранение от матчей за клуб, Юсеф Аталь продолжает играть за сборную Алжира. После резонансного инцидента он провел 2 матча в квалификации к чемпионату мира, а также попал в заявку команды на Кубок африканских наций.

. КАН пройдет в Кот-д'Ивуаре. Он начнется 13 января и продлится до 11 февраля. В группе Алжир будет встречаться с Мавританией, Буркина-Фасо и Анголой.