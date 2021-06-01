Звезда Манчестер Юнайтед официально пропустит Евро-2020

Звездный футболист Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд официально пропустит чемпионат Европы-2020. Игрок не поможет сборной Англии на Евро-2020.

Англия еще не объявила заявку на Евро-2020

19-летний форвард не сможет сыграть за сборную Англии из-за травмы, которая беспокоит его длительное время.

Стоит внимания Де Брюйне получил травму лица: сыграет ли лидер сборной Бельгии на Евро-2020

Мейсон был в предыдущем составе англичан.

В сезоне-2020/2021 Гринвуд провел за Манчестер Юнайтед 31 матч в АПЛ. В его активе 7 голов.

Расширенная заявка сборной Англии на Евро-2020

Вратари: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Сэм Джонстон (Вест Бромвич), Джордан Пикфорд (Эвертон), Арон Рэмсдейл (Шеффилд Юнайтед)

Защитники: Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Бен Чилвелл (Челси), Конор Коди (Вулверхэмптон), Бен Годфри (Эвертон), Рис Джеймс (Челси), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Атлетико), Кайл Уокер (Манчестер Сити), Бен Уайт (Брайтон)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед), Мейсон Маунт (Челси), Келвин Филипс (Лидс), Деклан Райс (Вест Хэм), Джеймс Уорд-Проус (Саутгемптон)

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джек Грилиш (Астон Вилла), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Олли Уоткинс (Астон Вилла)