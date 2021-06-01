Англія ще не оголосила заявку на Євро-2020

19-річний форвард не зможе зіграти за збірну Англії через травму, яка турбує його тривалий час.

Варте уваги Де Брюйне отримав травму обличчя: чи зіграє лідер збірної Бельгії на Євро-2020

Мейсон був у попередньому складі англійців.

У сезоні-2020/2021 Грінвуд провів за Манчестер Юнайтед 31 матч в АПЛ. У його активі 7 голів.

Розширена заявка збірної Англії на Євро-2020

Воротарі: Дін Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бромвіч), Джордан Пікфорд (Евертон), Арон Ремсдейл (Шеффілд Юнайтед)

Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Бен Чілвелл (Челсі), Конор Коді (Вулверхемптон), Бен Годфрі (Евертон), Ріс Джеймс (Челсі), Гаррі Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Атлетіко), Кайл Уокер (Манчестер Сіті), Бен Уайт (Брайтон)

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Джессі Лінгард (Манчестер Юнайтед), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філіпс (Лідс), Деклан Райс (Вест Хем), Джеймс Уорд-Проус (Саутгемптон)

Нападники: Домінік Калверт-Льюїн (Евертон), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Оллі Уоткінс (Астон Вілла)