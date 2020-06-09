Український футболіст Мар'ян Швед не пов'язує своє майбутнє із "Селтіком". Гравець збірної України планує покинути шотландський клуб через брак ігрової практики.

Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик повідомив, що Мар'яном Шведом цікавилися клуби з чемпіонату Бельгії.

До речі Мар'ян Швед може повернутися у чемпіонат України: футболіста хочуть два клуби

Швед не адаптувався у Шотландії

За інформацією Циганика, Швед не вивчив англійську мову і тому в нього проблеми з комунікацією у Шотландії.

Мій інсайд – Швед планував перейти в одну з бельгійських команд, був там предметний інтерес. Це було до карантину,

– сказав Циганик.

Він зауважив, що скаути бельгійських клубів звернули увагу на український ринок. Тому ймовірність переїзду Шведа у Бельгію досить висока.

Як відомо, ряд футболіст збірної України виступає у Бельгії (Роман Яремчук, Ігор Пластун, Едуард Соболь, Роман Безус).

Чому Швед хоче покинути "Селтік"