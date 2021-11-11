Футболист Мариуполя получил странную желтую карточку за оригинальное празднование гола: видео

Алексей Кащук стал настоящим героем команды из Мариуполя. Футболист оформил дубль в ворота Миная и эффектно отпраздновал голы, но был за это наказан.

В стиле Гая Фокса

21-летний вингер Мариуполя забивал по одному голу в двух таймах. Дубль Алексея Кащука принес гостям победу в игре с Минаем со счетом 0:2. Однако футболист запомнился не только своими мячами.

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Кащук не стал банально праздновать свой первый гол во встрече. Вингер подбежал к трибунам и приложил к лицу маску Гая Фокса. Такие действия не понравились главному арбитру матча Анастасие Романюк. Автор гола увидел перед собой желтую карточку. Алексей не понимал, почему Романюк показала за такое празднование "желтый свет".

Игрок "азовцев" не думал делать какую-то провокацию в сторону соперника. Такое празднование он придумал накануне поединка.

Отметим, что матч мог быть сорван из-за поведения фанатов хозяев. Ультрас Миная с файерами выбежал на поле, чтобы высказать свои претензии футболистам своей команды. Только правоохранительные органы не позволили этому инциденту перерасти в масштабную драку.

Кащук играет за Мариуполь на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит Шахтеру.

Маска Гая Фокса стала ключевым символом протеста и борьбы против коррупции, строя и реформ власти на Западе, негативных для протестующих, а также одним из самых популярных мемов в интернете.

Первый гол Кащука в ворота Миная: видео