Мане: Она не будет сидеть в социальных сетях

Игрок Ливерпуля рассказал о сообщениях от болельщиц в соцсетях. Он заверил, что у таких поклонниц шансов мало.

Варте уваги Зірка Ліверпуля Мане зіграв у футбол в рідному Сенегалі: замість поля було в'язке болото

Многие девушки спрашивали меня, почему я не женат. Извините, но вы тратите свое время. Женщина, на которой я женюсь, не будет сидеть в социальных сетях. Я хочу жениться на женщине, которая уважает Бога и хорошо молится,

– заявил футболист.

Сыграл в футбол в родном городе

Форвард пока что Ливерпуля Садьо Мане в очередной раз проявил себя великим человеком.

Мане после финала Лиги чемпионов он присоединился к сборной Сенегала и сыграл в двух матчах, в которых забил все голы команды.

Садио уехал в родной городок Бамбали, где сыграл под дождем на болотистом поле с друзьями детства. Компанию ему составили Паписс Сиссе и Эль-Хаджи Диуф.

Кстати говоря. Садио Мане в скором времени официально будет представлен как футболист Баварии, о чем передают многие инсайдеры.

С 2016 года Садио провел 269 матчей и забил 120 голов за Ливерпуль, с которым становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок чемпионов.