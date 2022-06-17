Мане: Вона не буде сидіти в соціальних мережах

Гравець Ліверпуля розповів про повідомлення від вболівальниць у соцмережах. Він запевнив, що у таких прихильниць шансів мало.

Варте уваги Зірка Ліверпуля Мане зіграв у футбол в рідному Сенегалі: замість поля було в'язке болото

Багато дівчат питали мене, чому я не одружений. Вибачте, але ви витрачаєте свій час.Жінка, на якій я одружусь, не буде сидіти в соціальних мережах. Я хочу одружитися з жінкою, яка поважає Бога і добре молиться,

– заявив футболіст.

Зіграв у футбол у рідному місті

Форвард поки що Ліверпуля Садьйо Мане вже вкотре проявив себе великою людиною.

Мане після фіналу Ліги чемпіонів він приєднався до збірної Сенегалу та зіграв у двох матчах, в яких забив всі голи команди.

Садіо поїхав у рідне містечко Бамбалі, де зіграв під дощем на болотистому полі з друзями дитинства. Компанію йому склали Папісс Сіссе та Ель-Хаджі Діуф.

До речі. Садіо Мане незабаром офіційно буде представлений як футболіст Баварії, про що передають багато інсайдерів.

З 2016 року Садіо провів 269 матчів та забив 120 голів за «Ліверпуль», з яким ставав чемпіоном Англії та вигравав Кубок чемпіонів.