Мане: Вона не буде сидіти в соціальних мережах
Гравець Ліверпуля розповів про повідомлення від вболівальниць у соцмережах. Він запевнив, що у таких прихильниць шансів мало.
Варте уваги Зірка Ліверпуля Мане зіграв у футбол в рідному Сенегалі: замість поля було в'язке болото
Багато дівчат питали мене, чому я не одружений. Вибачте, але ви витрачаєте свій час.Жінка, на якій я одружусь, не буде сидіти в соціальних мережах. Я хочу одружитися з жінкою, яка поважає Бога і добре молиться,
– заявив футболіст.
Зіграв у футбол у рідному місті
- Форвард поки що Ліверпуля Садьйо Мане вже вкотре проявив себе великою людиною.
- Мане після фіналу Ліги чемпіонів він приєднався до збірної Сенегалу та зіграв у двох матчах, в яких забив всі голи команди.
- Садіо поїхав у рідне містечко Бамбалі, де зіграв під дощем на болотистому полі з друзями дитинства. Компанію йому склали Папісс Сіссе та Ель-Хаджі Діуф.
З 2016 року Садіо провів 269 матчів та забив 120 голів за «Ліверпуль», з яким ставав чемпіоном Англії та вигравав Кубок чемпіонів.