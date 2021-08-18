За даними джерела, московський клуб готовий заплатити за 27-річного футболіста два мільйони євро. Поточна угоду з Динамо розрахований до червня 2024 року.
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Це на 500 тисяч більше, ніж київський клуб заплатив польському Леху. При цьому трансферна вартість гравця оборони киян, за даними Transfermarkt, складає 5 мільйонів євро.
Що відомо про кар'єру Кендзьори в Динамо
- У минулому сезоні УПЛ Кендзьора провів у складі киян всього один матч, не відзначившись результативними діями. Всього ж на його рахунку шість забитих м'ячів в 159 матчах за Динамо.
- На рахунку гравця 23 матчі в складі збірної Польщі, в яких він відзначився двома результативними передачами.
- Кендзьора перейшов в Динамо з Леха влітку 2017 року.