Безумный гол в АПЛ

Фанаты на стадионе "Гудисон Парк" смогли увидеть голевой матч в исполнении Эвертона и Бернли. Все голы были забиты во втором тайме.

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При счете 1:1 полузащитник хозяев Андрос Таунсенд решился на удар с дальнего расстояния и не прогадал. Футболист забил невероятной красоты гол. Для него это взятие ворот стало дебютным в составе "ирисок".

Отметим, что поединок завершился победой Эвертона – 3:1. После четырех туров "ириски" с 10 очками идут четвертыми.

Таунсенд выступает за Эвертон с середины июля 2021 года. 30-летний правый вингер перешел к "ирискам" на правах свободного агента. До этого выступал за Кристал Пэлес.

В новом сезоне-2021/2022 сыграл уже 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал такое же количество передач.

Эвертон – Бернли видеообзор матча (гол Таунсенда с 0:49)