Футболист в Ирландии пострадал во время матча: все из-за фейерверка – видео

Матч чемпионата Ирландии между Уотерфордом и Шэмрок Роверс остановили из-за фейерверков болельщиков. Во время инцидента пострадал футболист.

Арбитр останавливал игру

Один из фейерверков был выпущен прямо на поле. Из-за выходки фанатов гостей пострадал полузащитник Уотерфорда Энтони Уордсуорт.

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Футболист схватился за лицо и не мог продолжать игру. Вероятно, это из-за искр, которые падали сверху. Поэтому арбитру пришлось останавливать игру, а команд вывести с поля. Матч возобновился почти через 10 минут.

Видео инцидента на матче чемпионата Ирландии