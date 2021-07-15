Патрик Шик из Африки: футболист превзошел удивительный гол чеха на Евро-2020 – видео
15 июля 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:24 канал
Ганский футболист Джеймс Бисс вдохновился голом Патрика Шика, который стал лучшим на Евро-2020. Африканец решил превзойти европейского коллегу.
Бешеный гол из Ганы
Джеймс Бисс отличился прекрасным голом в рамках матча чемпионата Ганы, в котором 11 июля встречались Эльмина Шаркс и Легон Ситис.
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Эльмина Шаркс, за которую выступает герой нашей новости, побеждала со счетом 1:0. Шедевр Бисса случился в компенсированное ко второму тайму время.
Бисса завоевал мяч на половине поля соперника и с чужой половины нанес пушечный удар. Мяч пролетел вторую половину поля и залетел голкиперу Легон Ситис за шиворот.
- В итоге гол Бисса помог его команде выиграть со счетом 2:0. Эльмина Шаркс ведет борьбу за выживание. Благодаря победе команда Бисса набрала 38 очков и имеет шансы покинуть зону вылета.