Патрик Шик из Африки: футболист превзошел удивительный гол чеха на Евро-2020 – видео

Ганский футболист Джеймс Бисс вдохновился голом Патрика Шика, который стал лучшим на Евро-2020. Африканец решил превзойти европейского коллегу.

Бешеный гол из Ганы

Джеймс Бисс отличился прекрасным голом в рамках матча чемпионата Ганы, в котором 11 июля встречались Эльмина Шаркс и Легон Ситис.

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Эльмина Шаркс, за которую выступает герой нашей новости, побеждала со счетом 1:0. Шедевр Бисса случился в компенсированное ко второму тайму время.

Бисса завоевал мяч на половине поля соперника и с чужой половины нанес пушечный удар. Мяч пролетел вторую половину поля и залетел голкиперу Легон Ситис за шиворот.