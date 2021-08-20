Футболист Фенербахче попал в курьез из-за эмблемы клуба: такая же проблема ждет и Шахтер

Турецкий Фенербахче победил в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы финский ХИК. Единственный гол забил Мухаммед Гюмюшкайя. Но игрок попал в курьезную ситуацию во время празднования.

В этом сезоне Фенербахче будет выступать в форме от Puma. Контракт с этой фирмой также имеют такие клубы как Манчестер Сити и Шахтер.

Недавно был представлен третий комплект форм для этих клубов. В нем дизайнеры решили не использовать эмблемы команд, вместо этого дать их названия по середине.

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Именно отсутствие эмблемы на форме и сыграло злую шутку с игроком Фенербахче Мухаммедом Гюмюшкайя. 20-летний воспитанник клуба вышел на замену в этом матче и забил свой дебютный гол за команду. От радости он решил поцеловать эмблему клуба, но не нашел ее на форме.

Стоит добавить, что такой же курьез может произойти и с игроками Шахтера, если в порыве радости кто-то из них захочет поцеловать эмблему клуба на третьем комплекте формы.

Стоит добавить, что это уже не первый курьезный случай с формой от Puma. Недавно сразу три российских клуба выбрали одинаковый дизайн формы от этого производителя. Это Крылья Советов, Сочи и Краснодар. При этом оказалось, что форму, которую выбрали Крылья Советов и Сочи, в Puma используют для вратарей. Именно такой вариант получил и голкипер Краснодара. И похожий дизайн (но черную или белую, а не синюю, как у российских клубов), использует и Шахтер. Потому что хоть "горняки" и получили эксклюзивный дизайн формы, для вратарей вся экипировка идет одинаковая.