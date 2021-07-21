Клуб Крылья Советов решил в этом сезоне выступать в синей форме от Puma. Гостевая форма клуба – белая.



Крылья Советов будут играть в синей форме / Фото Крылья Советов

Вот так Жуниор Мораес не попал в заявку Шахтера на сезон

Однако оказалось, что такой же комплект синей формы выбрал для себя и Сочи. А также в такой же синей форме будет выступать и голкипер клуба Краснодар.



Третий компект формы Сочи – синий / Фото ФК Сочи

В Puma такое совпадение объяснили тем, что перед началом сезона они предоставили клубам каталог экипировки. И руководство команд выбирает тот, который им понравился. Так и случилось на этот раз.

Единственное отличие – это Краснодар. Ему Puma разработала индивидуальный дизайн формы. Но вот вратарская форма индивидуальный дизайн не предусматривает. Поэтому их вратарь и получил синий вариант.

Однако команды в одинаковых формах вряд ли пересекутся. Ведь для Сочи синий вариант – это третья форма, которую команда будет использовать только в кубковых матчах.

У Шахтера такая же форма

Стоит отметить, что Шахтер в этом сезоне тоже начинает выступать в форме от Puma. "Горняки" получили уникальный дизайн для полевых игроков. А вот вратари будут выступать в форме, близкой к той, что имеют российские команды. Только она будет не синего цвета, а черного или белого. Однако эта белая форма полностью повторяет дизайн белой формы российского клуба.



Голкипер Шахтера Анатолий Трубин в новой форме / Фото ФК Шахтер