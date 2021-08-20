В цьому сезоні Фенербахче буде виступати у формі від Puma. Контракт з цією фірмою також мають такі клуби як Манчестер Сіті та Шахтар.

Нещодавно було представлено третій комплект форм для цих клубів. В ньому дизайнери вирішили не використовувати емблеми команд, натомість дати їх назви по середині.

Детальніше Шахтар представив третій комплект форми: без емблеми та в білому кольорі – фото

Саме відсутність емблеми на формі й зіграла злий жарт з гравцем Фенербахче Мухаммедом Гюмюшкайя. 20-річний вихованець клубу вийшов на заміну в цьому матчі та забив свій дебютний гол за команду. Від радості він вирішив поцілувати емблему клубу, але не знайшов її на формі.

Варто додати, що такий же курйоз може статися і з гравцями Шахтаря, якщо в пориві радості хтось з них захоче поцілувати емблему клубу на третьому комплекті форми.

Варто додати, що це вже не перший курйозний випадок з формою від Puma. Нещодавно одразу три російські клуби вибрали однаковий дизайн форми від цього виробника. Це Крилья Совєтов, Сочі та Краснодар. При цьому виявилося, що форму, яку обрали Крилья Совєтов та Сочі, в Puma використовують для воротарів. Саме такий варіант отримав і голкіпер Краснодара. І схожий дизайн (але чорну або білу, а не синю, як в російських клубів), використовує і Шахтар. Бо хоч "гірники" і отримали ексклюзивний дизайн форми, для воротарів все екіпірування йде однакове.