Футболист Днепра-1 впервые отреагировал на слухи о дебютном вызове в сборную Украины

Полузащитник Алексей Гуцуляк прокомментировал информацию о том, что находится в списке игроков сборной Украины, которым будут оформлять британскую визу перед матчем с Шотландией в квалификации ЧМ-2022.

Гуцуляк, как сообщалось ранее, попал в расширенный список игроков, которые могут быть вызваны в сборную Украины на матчи плей-офф чемпионата мира с Шотландией. Пока это неофициальная информация, но британскую визу игроку, очевидно, сделают.

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"Правда ли, что я попал в расширенный список сборной Украины? Разговоры были, но это еще не официально. Связывались насчет визы. Но пока ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов", – сказал Гуцуляк.

Всего в расширенном списке 36 игроков. Сообщалось, что в нем также есть хавбек Шахтера Михаил Мудрик.

Украина продолжает борьбу за ЧМ-2022

Подопечные Петракова 24 марта попытаются переиграть Шотландию. Победа над британцами позволит "сине-желтым" продолжить свой путь в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Если украинцам удастся праздновать победу, то следующим соперником команды станет победитель пары Уэльс – Австрия. Поединок состоится 29 марта.

Напомним, что Украина вышла в плей-офф отбора со второго места группы D. Футболисты Петракова в групповом раунде набрали 12 очков, уступив лишь Франции.

В этом сезоне Алексей Гуцуляк сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола.