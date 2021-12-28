Гуцуляк, как сообщалось ранее, попал в расширенный список игроков, которые могут быть вызваны в сборную Украины на матчи плей-офф чемпионата мира с Шотландией. Пока это неофициальная информация, но британскую визу игроку, очевидно, сделают.
Смотрите также Обыграем Украину трижды, – дерзкое заявление тренера сборной Шотландии после жеребьевки ЛН
"Правда ли, что я попал в расширенный список сборной Украины? Разговоры были, но это еще не официально. Связывались насчет визы. Но пока ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов", – сказал Гуцуляк.
Всего в расширенном списке 36 игроков. Сообщалось, что в нем также есть хавбек Шахтера Михаил Мудрик.
Украина продолжает борьбу за ЧМ-2022
- Подопечные Петракова 24 марта попытаются переиграть Шотландию. Победа над британцами позволит "сине-желтым" продолжить свой путь в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
- Если украинцам удастся праздновать победу, то следующим соперником команды станет победитель пары Уэльс – Австрия. Поединок состоится 29 марта.
- Напомним, что Украина вышла в плей-офф отбора со второго места группы D. Футболисты Петракова в групповом раунде набрали 12 очков, уступив лишь Франции.