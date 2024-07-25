Подчеркнул идентичность: игрок Динамо сделал большую патриотическую татуировку – стильное видео

Среди футболистов в течение многих лет есть культ по набиванию различных татуировок. Украинские игроки же часто выделялись символическими тату, которые олицетворяли в себе национальные мотивы.

Одно из таких накануне сделал полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Владимир Бражко. Он набил себе новое патриотическое тату с изображением козака.

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Козацкому роду нет перевода

Тем самым футболист подчеркнул свое происхождение. Игрок является уроженцем Запорожья, которое является городом козацкой славы.

Новая татуировка получилась очень стильной и масштабной. Она украсила собой почти всю левую руку 22-летнего полузащитника.

Смотрите видео с новой татуировкой Бражка

. Владимир Бражко перебрался из Запорожья в академию киевского Динамо в 16-летнем возрасте. За первую команду киевлян он дебютировал летом 2023 года.

Напомним, что в последнем поединке против Партизана украинский полузащитник отметился голом. После финального свистка он заявил, что понимал принципиальность встречи с пророссийским клубом и был доволен тем, что помог команде порадовать украинцев в такое сложное время.