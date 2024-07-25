Одне з таких напередодні зробив півзахисник київського Динамо та збірної України Володимир Бражко. Він набив собі нове патріотичне тату із зображенням козака.

Читайте також Гранд Серії А націлився на нападника збірної України: гравець може покинути Динамо

Козацького роду нема переводу

Тим самим футболіст підкреслив своє походження. Гравець є уродженцем Запоріжжя, яке є містом козацької слави.

Нове татуювання вийшло дуже стильним і масштабним. Воно прикрасило собою майже всю ліву руку 22-річного півзахисника.

Дивіться відео з новим татуюванням Бражка

До слова. Володимир Бражко перебрався з Запоріжжя до академії київського Динамо у 16-річному віці. За першу команду киян він дебютував влітку 2023 року.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку проти Партизана український півзахисник відзначився голом. Після фінального свистка він заявив, що розумів принциповість зустрічі з проросійським клубом і був задоволений тим, що допоміг команді потішити українців у такий складний час.