Футболист Динамо назвал имя самого жесткого защитника в Украине

25-летний форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин, продолжающий восстанавливаться после травмы колена, назвал имя самого жесткого защитника в Украине.

Нападающий столичного клуба признался, что самым жестким защитником, с которым он играл, является центрбек Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов.

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С Кривцовым очень неудобно играть. Такой кусающий, постоянно пытается быть на ноге. Плюс опыт, немаловажно. Вот, наверное, в Украине это защитник, с которым мне неудобно играть. А так кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то скоростной, кто-то маленький, кто-то высокий,

– сказал Беседин.

Кроме того, Артем поделился соображениями по поводу фактора, который не позволяет ему стать лучшим снайпером чемпионата Украины, и рассказал, когда это произойдет.

"Только что я смогу и первый, и второй круг играть на поле. Я задумывался об этом, что когда у меня закончилась дисквалификация, я вышел только на второй круг и полностью сыграл. Сейчас я первый круг снова не сыграю, я снова выхожу на второй круг. Восемь-девять забиваю за полкруга, дайте мне полный сезон сыграть, тогда смогу пободаться", – сказал он.

Что известно о Беседине