Футболист Динамо назвал имя самого жесткого защитника в Украине
Источник:ОТДУШИВДУШУ
25-летний форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин, продолжающий восстанавливаться после травмы колена, назвал имя самого жесткого защитника в Украине.
Нападающий столичного клуба признался, что самым жестким защитником, с которым он играл, является центрбек Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов.
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С Кривцовым очень неудобно играть. Такой кусающий, постоянно пытается быть на ноге. Плюс опыт, немаловажно. Вот, наверное, в Украине это защитник, с которым мне неудобно играть. А так кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то скоростной, кто-то маленький, кто-то высокий,
– сказал Беседин.
Кроме того, Артем поделился соображениями по поводу фактора, который не позволяет ему стать лучшим снайпером чемпионата Украины, и рассказал, когда это произойдет.
"Только что я смогу и первый, и второй круг играть на поле. Я задумывался об этом, что когда у меня закончилась дисквалификация, я вышел только на второй круг и полностью сыграл. Сейчас я первый круг снова не сыграю, я снова выхожу на второй круг. Восемь-девять забиваю за полкруга, дайте мне полный сезон сыграть, тогда смогу пободаться", – сказал он.
Что известно о Беседине
- Лучший результат Беседина на данный момент в УПЛ – девять забитых мячей в сезоне 2016/2017. Тогда 25-летний украинец провел 22 игры за "бело-синих".
- Артем восстанавливается от травмы, полученной в сборной Украины на Евро-2020 в матче 1/8 финала против Швеции (2:1). Ориентировочно, Беседин должен вернуться на поле после зимней паузы.