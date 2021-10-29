Нападник столичного клубу зізнався, що найжорсткішим захисником, з яким він грав, є центрбек Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов.
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З Кривцовим дуже незручно грати. Такий кусючий, постійно намагається бути на нозі. Плюс досвід, важливо. Ось, мабуть, в Україні це захисник, з яким мені незручно грати. А так хтось сильний, хтось слабкий, хтось швидкісний, хтось маленький, хтось високий,
– сказав Бєсєдін.
Крім того, Артем поділився міркуваннями щодо фактора, який не дозволяє йому стати найкращим снайпером чемпіонату України, і розповів, коли це станеться.
"Щойно я зможу і перше, і друге коло відіграти на полі. Я замислювався про це, що коли у мене закінчилася дискваліфікація, я вийшов лише на друге коло і повністю зіграв. Зараз я перше коло знову не зіграю, я знову виходжу на друге коло. Вісім-дев'ять забиваю за півкола, дайте мені повний сезон зіграти, тоді зможу пободатися", – сказав він.
Що відомо про Бєсєдіна зараз
- Найкращим результатом Бесєдіна на даний момент в УПЛ є дев'ять забитих м'ячів у сезоні 2016/2017. Тоді 25-річний українець провів 22 гри за "біло-синіх".
- Наразі Артем відновлюється від травми, отриманої у збірній України на Євро-2020 у матчі 1/8 фіналу проти Швеції (2:1). Орієнтовно, Бесєдін має повернутися на поле після зимової паузи.