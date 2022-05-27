Футболист Боруссии получил подарок от соперника за гол, спасший их от вылета
Источник:инстаграмм Юссуфа Мукоко
Борьба за сохранение прописки в немецкой Бундеслиге продолжалась до последнего тура. Штутгарт "заскочил в последний вагон", позволивший остаться в элитном дивизионе.
Спасатель в составе соперника
Если чемпион Бундеслиги был известен еще с апреля, то борьба за сохранение прописки в немецком первенстве была в самом разгаре. Штутгарт в 34-м туре дома праздновал победу над Кельном – 2:1. Однако этого было мало.
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Главным конкурентом "красных" была Герта, которая перед последним туром опережала Штутгарт на три очка, а это как раз равноценно одной победе. Герта закончила сезон поражением на выезде от дортмундской Боруссии – 2:1.
Хотя гости первыми размочили нули на табло. Но после перерыва благодаря реализованному пенальти от Эрлинга Голанда "шмели" сравнили цифры на табло. Казалось, что поединок закончится мировым 1:1, но иначе думал Юссуф Мукоко. На 84-й минуте нападающий вывел Боруссию вперед и вырвал для дортмундского клуба три балла.
После окончания сезона автор победного гола в составе Боруссии получил презент от Штутгарта. "Красные" прислали Мукоко свою игровую футболку с автографами всех футболистов и надписью "Danke" (в переводе с немецкого "Спасибо").
Подарком форвард похвастался на своей странице в инстаграмме. Юссуф выложил фото в сторону. Штутгарт таким поступком решил отблагодарить Мукоко за его гол, спасший команду от вылета из Бундеслиги.
Подарок от Штутгарта / Фото из инстаграммы футболиста
Борьба за сохранение места в Бундеслиге
Штутгарт в последний момент в последний момент сравнялся с Гертой по очкам и опередил соперника по дополнительным показателям – по 33 балла.
"Красные" заняли 15 место, которое позволило остаться в Бундеслиге на следующий сезон-2022/2023. Герта сыграет в плей-офф на вылет. В классе снизились Арминия и Гройтер.
Что известно о Юссуфе Мукоко
- Нападающий в свои 17 лет уже сыграл за главную команду дортмундской Боруссии. В основу начал привлекаться еще с лета 2020-го.
- В целом, подписал контракт с Боруссией в 2016-м.
- В прошедшем сезоне провел 24 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
- Его соглашение с "шмелями" рассчитано до 30 июня 2023 года.
- По данным Transfermarkt, его стоимость уже оценивается в 15 миллионов евро.