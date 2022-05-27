Футболист Боруссии получил подарок от соперника за гол, спасший их от вылета

Борьба за сохранение прописки в немецкой Бундеслиге продолжалась до последнего тура. Штутгарт "заскочил в последний вагон", позволивший остаться в элитном дивизионе.

Спасатель в составе соперника

Если чемпион Бундеслиги был известен еще с апреля, то борьба за сохранение прописки в немецком первенстве была в самом разгаре. Штутгарт в 34-м туре дома праздновал победу над Кельном – 2:1. Однако этого было мало.

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Главным конкурентом "красных" была Герта, которая перед последним туром опережала Штутгарт на три очка, а это как раз равноценно одной победе. Герта закончила сезон поражением на выезде от дортмундской Боруссии – 2:1.

Хотя гости первыми размочили нули на табло. Но после перерыва благодаря реализованному пенальти от Эрлинга Голанда "шмели" сравнили цифры на табло. Казалось, что поединок закончится мировым 1:1, но иначе думал Юссуф Мукоко. На 84-й минуте нападающий вывел Боруссию вперед и вырвал для дортмундского клуба три балла.

После окончания сезона автор победного гола в составе Боруссии получил презент от Штутгарта. "Красные" прислали Мукоко свою игровую футболку с автографами всех футболистов и надписью "Danke" (в переводе с немецкого "Спасибо").

Подарком форвард похвастался на своей странице в инстаграмме. Юссуф выложил фото в сторону. Штутгарт таким поступком решил отблагодарить Мукоко за его гол, спасший команду от вылета из Бундеслиги.



Подарок от Штутгарта / Фото из инстаграммы футболиста

Борьба за сохранение места в Бундеслиге

Штутгарт в последний момент в последний момент сравнялся с Гертой по очкам и опередил соперника по дополнительным показателям – по 33 балла.

"Красные" заняли 15 место, которое позволило остаться в Бундеслиге на следующий сезон-2022/2023. Герта сыграет в плей-офф на вылет. В классе снизились Арминия и Гройтер.

Что известно о Юссуфе Мукоко