Футболист Арсенала потерял зуб во время проводов одноклубника: курьезное видео

Арсенал завершил сезон победой над Брайтоном. После матча все футболисты "канониров" устроили проводы покидающему клуб ветерану команды Давиду Луису.

Курьез на футбольном поле

Дубль Пепе принес победу Арсеналу. Английский гранд завершил сезон в АПЛ вне зоны еврокубков – 8 место. После матча состоялось трогательное прощание с опытным защитником команды Давидом Луисом.

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У ветерана летом 2021 года завершается контракт с "канонирами". Арсенал не стал продлевать соглашение с 34-летним игроком. Футболисты решили сделать проводы защитнику прямо на футбольном поле. Габриэл был одним из самых активных участников праздника. Однако в один момент он резко схватился за челюсть.

У Габриэла выпал зуб на газон. Такой курьезный инцидент изрядно рассмешил одноклубников, которые впоследствии помогли искать зуб футболиста.

Сам Давид Луис остался вне заявки на поединок. Бразилец пропускал встречу из-за травмы внутренней поверхности бедра.

В этом сезоне защитник 30 раз выходил в футболке английской команды и забил 2 гола.

Как у Габриэла выпал зуб: видео