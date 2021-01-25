Футболист Аггер отреагировал на фейк российских СМИ о задержании в Москве на митинге Навального
Бывший футболист Ливерпуля и сборной Дании Даниэль Аггер вынужден был отреагировать на сообщение о якобы своем задержании в Москве на митинге 23 января.
Источник: твиттер Даниэля Аггера
Аггер опроверг сообщения российских СМИ о том, что он был задержан в Москве во время акций протеста. По словам футболиста, он находится в Испании, и с ним все в порядке.
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"Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил "Есть только один Даниэль Аггер". И теперь мы точно знаем. Даниэль Аггер, упомянутый во время инцидента в Москве, – это не я. Я жив и здоров то нахожусь в Испании", – написал Даниэль Аггер.
Фейк российских СМИ о задержании футболиста Даниэля Аггера: детали
- В субботу, 23 января, в российских городах состоялись акции протеста, после которых было немало задержанных. Среди них оказался и Даниэль Аггер. Однако это не бывший футболист английского Ливерпуля и сборной Дании, а всего лишь его тезка.
- Задержанный в России Даниэль Аггер до 2009 года носил имя Дмитрий Кендель. Однако он решил изменить свое имя в честь футболиста.
- Один из российских депутатов, увидев известное имя, решил, что это и есть футболист. И сообщил об этом местные СМИ. Новость быстро разлетелась по другим российским изданиям.
- Однако журналисты не проверили одну деталь – год рождения футболиста Даниэля Аггера 1984, в то время как задержанного россиянина – 1988.
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