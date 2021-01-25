Бывший футболист Ливерпуля и сборной Дании Даниэль Аггер вынужден был отреагировать на сообщение о якобы своем задержании в Москве на митинге 23 января.

Источник: твиттер Даниэля Аггера

Аггер опроверг сообщения российских СМИ о том, что он был задержан в Москве во время акций протеста. По словам футболиста, он находится в Испании, и с ним все в порядке.

Читайте также Поколение тиктока: почему российский урок важен для Украины

"Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил "Есть только один Даниэль Аггер". И теперь мы точно знаем. Даниэль Аггер, упомянутый во время инцидента в Москве, – это не я. Я жив и здоров то нахожусь в Испании", – написал Даниэль Аггер.

“There is a bit of confusion out there. I have never said: “ There is only one Daniel Agger.” And now we know for sure. The Daniel Agger mentioned in an incident in Moscow is not me.” I’m safe and sound in Spain ️ — Daniel Agger (@DanielAgger) January 25, 2021

Фейк российских СМИ о задержании футболиста Даниэля Аггера: детали