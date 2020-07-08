У футболі закріплять революційну зміну, яку привніс COVID-19
Завершення футбольних сезонів у Європі видозмінилося через пандемію COVID-19. Через форс-мажорні обставини командами дозволили проводити по 5 замін, а не три звичні. Правило збережеться і на наступний сезон.
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), що займається регулюванням правил гри в футбол, дозволить проводити по п'ять замін за гру в наступному сезоні. Про це інформує The Athletic.
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Кожна ліга вирішуватиме самостійно
За даними The Athletic, IFAB оголосить про те, що команди зможуть проводити по п'ять замін за гру в сезоні-2020/21, найближчим часом.
Кожна ліга буде самостійно приймати рішення, чи використовувати це правило.
Повідомлялося, що правило п'яти замін може бути застосоване на матчах Євро-2020, яке пройде влітку 2021-го.