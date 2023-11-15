На подходе революционное решение: в футболе могут появиться временные удаления

Игра номер один в мире может получить очередное новшество. Речь идет о наказаниях, которые будут чем-то средним между желтой и красной карточками.

Международный совет футбола (IFAB) протестировал новое правило. которое может появиться в этом виде спорта в ближайшее время. Оно направлено на защиту арбитров от агрессии игроков во время проведения матча.

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Борьба за безопасность судей

Сообщается, что на ближайшем совещании IFAB рассмотрит вопрос о введении временных 10-минутных удалений футболистов за споры с рефери. Данное правило тестируется с 2019 в английском любительском футболе и показало свою эффективность.

После нововведения агрессия в отношении судей снизилась на 38 процентов, а подавляющее большинство участников процесса готово продолжить эксперимент и соглашается, что арбитры нуждаются в большей защите.

Отмечается, что в футболе увеличивается количество арбитров, завершающих карьеру из-за психологического давления, поэтому IFAB планирует рассмотреть введение "регбийного подхода" к общению судей с футболистами, то есть только капитаны команд смогут общаться с рефери.

Нельзя больше терпеть агрессивное поведение игроков. Мы даже видели несколько случаев, когда игроки намеренно шли позади судьи, а другие шли перед ним, чтобы он не мог убежать.



Если только капитан сможет подходить к арбитру, то потом он или она может объяснить своим партнерам по команде, что произошло. Это хорошо работает в других видах спорта, таких как регби и баскетбол,

– заявил исполнительный директор IFAB Лукас Брад.

. В АПЛ-2023/2024 уже было показано 88 желтых карт за разговоры и агрессию со стороны игроков в отношении судей.