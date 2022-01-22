Футбол вслепую: матч АПЛ был прерван из-за отключения электричества

22 января 2022 , 10:30
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Источник:

24 канал

Поединок АПЛ Уотфорд – Норвич был остановлен во втором тайме. Все технические проблемы с освещением.

Арена не выдержала напряжения матча

Все голы были забиты во втором тайме. Вторая 45-минутка запомнилась не только результативными ударами, но и технической проблемой на стадионе Уотфорда.

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На 61-й минуте при счете 0:1 в пользу Норвича игра неожиданно была прервана. На арене отключили электричество. Поединок продолжился после 10-минутного перерыва.

Матч для Уотфорда сложился крайне неудачно. Норвич забил три гола, а хозяева завершили поединок в меньшинстве. Удаление на 78-й минуте получил Эммануэль Деннис.

В итоге – 0:3 разгромная победа Норвича.

  • Победа принесла "канарейкам" три очка. Норвич с 16 пунктами идет вблизи зоны вылета АПЛ – 17-я позиция.
  • Уотфорд сразу идет за спиной соперника – 18-е место и 14 очков.