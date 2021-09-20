Футбол без правил: игрок со всей дури снес соперника по ногам в Англии – видео

В рамках восьмого тура Чемпионшипа Лутон принимал Суонси на своем поле. Несмотря на то, что хозяева на 23 минуте вели в счете 3:0, у полузащитника "шляпников" Ленсбери все равно бушевали негативные эмоции.

Футбол без правил

На 28-й минуте матча футболист хозяев Генри Лэнсбери в неигровом эпизоде подошел сзади к защитнику соперников Райану Мэннингу и со всей силы ударил того по ногам.

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Видео эпизода в матче Лутон – Суонси

Интересно, что оба игрока получили по желтой карточке. Арбитр не увидел чрезмерной необоснованной грубости в действиях Лэнсбери. В матчах Чемпионшипа VAR не работает.

Отметим, что хозяева все же не смогли победить в этом матче. Суонси во второй половине второго тайма отыграл три гола и забрал одно очко с "Кенилворт Роуд".