Футбол без правил: игрок со всей дури снес соперника по ногам в Англии – видео
Источник:24 канал
В рамках восьмого тура Чемпионшипа Лутон принимал Суонси на своем поле. Несмотря на то, что хозяева на 23 минуте вели в счете 3:0, у полузащитника "шляпников" Ленсбери все равно бушевали негативные эмоции.
Футбол без правил
На 28-й минуте матча футболист хозяев Генри Лэнсбери в неигровом эпизоде подошел сзади к защитнику соперников Райану Мэннингу и со всей силы ударил того по ногам.
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Видео эпизода в матче Лутон – Суонси
Интересно, что оба игрока получили по желтой карточке. Арбитр не увидел чрезмерной необоснованной грубости в действиях Лэнсбери. В матчах Чемпионшипа VAR не работает.
Отметим, что хозяева все же не смогли победить в этом матче. Суонси во второй половине второго тайма отыграл три гола и забрал одно очко с "Кенилворт Роуд".